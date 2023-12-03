На улице Космонавтов на северо-востоке Москвы загорелся кафе-бар "Петтина". На кадрах с места ЧП видно, что из заведения валит сильный дым, на месте уже работают экстренные службы.

Как пишет Mash, в результате пожара есть один пострадавший, медицинскую помощь ему оказали на месте. Всего сотрудники МЧС эвакуировали из горящего заведения десять человек: персонал и два гостя. Общая площадь возгорания, по предварительным данным, составляла 80 квадратных метров. Останкинская межрайонная прокуратура уже взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.