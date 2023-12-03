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3 декабря, 09:56

На северо-востоке Москвы загорелся кафе-бар "Петтина"

<p>На северо-востоке Москвы загорелся кафе-бар "Петтина". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/3440" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

На северо-востоке Москвы загорелся кафе-бар "Петтина". Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

На улице Космонавтов на северо-востоке Москвы загорелся кафе-бар "Петтина". На кадрах с места ЧП видно, что из заведения валит сильный дым, на месте уже работают экстренные службы.

На северо-востоке Москвы загорелся кафе-баре "Петтина". Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Как пишет Mash, в результате пожара есть один пострадавший, медицинскую помощь ему оказали на месте. Всего сотрудники МЧС эвакуировали из горящего заведения десять человек: персонал и два гостя. Общая площадь возгорания, по предварительным данным, составляла 80 квадратных метров. Останкинская межрайонная прокуратура уже взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

"Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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Ранее Лайф писал, что в Карачаево-Черкесии загорелся ресторан на площади две тысячи квадратов. На месте работают экстренные службы. По данным регионального главка МЧС России, обошлось без пострадавших.

Наталья Исакова
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