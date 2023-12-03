На северо-востоке Москвы загорелся кафе-бар "Петтина"
На северо-востоке Москвы загорелся кафе-бар "Петтина". Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
На улице Космонавтов на северо-востоке Москвы загорелся кафе-бар "Петтина". На кадрах с места ЧП видно, что из заведения валит сильный дым, на месте уже работают экстренные службы.
На северо-востоке Москвы загорелся кафе-баре "Петтина". Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Как пишет Mash, в результате пожара есть один пострадавший, медицинскую помощь ему оказали на месте. Всего сотрудники МЧС эвакуировали из горящего заведения десять человек: персонал и два гостя. Общая площадь возгорания, по предварительным данным, составляла 80 квадратных метров. Останкинская межрайонная прокуратура уже взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
"Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее Лайф писал, что в Карачаево-Черкесии загорелся ресторан на площади две тысячи квадратов. На месте работают экстренные службы. По данным регионального главка МЧС России, обошлось без пострадавших.