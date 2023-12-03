В Карачаево-Черкесии загорелся ресторан на площади две тысячи квадратов

На территории административно-делового центра "Лунная поляна" в Карачаево-Черкесии произошёл крупный пожар в недействующем ресторане "Вкус гор". Кадры с места инцидента публикует пресс-служба МЧС России.

Ресторан загорелся в Карачаево-Черкесии. Видео © T.me / mchs_official

Предварительно, площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. По данным ведомства, пострадавших нет. На месте ЧП работают более 50 специалистов и 15 единиц техники.