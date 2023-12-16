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16 декабря, 14:24

Пьяный астраханец избил мать табуретом, запер в квартире и устроил пожар

SHOT: В Астрахани пенсионерка умерла после устроенного сыном пожара в квартире

В Астрахани пьяный 41-летний мужчина избил 80-летнюю мать табуретом, а затем запер её в квартире, где сжёг диван. Женщина погибла, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Алексей находился в квартире со своей матерью. Произошла ссора и мужчина начал кричать на пенсионерку, а потом, когда слова закончились, избил её табуреткой. Через несколько минут неадекват поджёг диван, вышел из квартиры и запер дверь, оставив женщину внутри. Запах дыма почувствовали соседи — они вызвали пожарных и попытались спасти женщину, однако спустя пару дней пенсионерка умерла от сильных ожогов в больнице. В отношении астраханца завели уголовное дело по статье "Убийство", ему грозит до 20 лет тюрьмы. Он уже был судим, но за кражу.

Думал, что умерла: Амурчанин в пьяном угаре заживо сжёг избитую им пенсионерку

Думал, что умерла: Амурчанин в пьяном угаре заживо сжёг избитую им пенсионерку

Ранее Лайф писал, что девушка под наркотиками подожгла дом в Красногорске и погибла вместе с матерью. Спасшегося отца госпитализировали с резаными ранами тела и рук.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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