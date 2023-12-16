Пьяный астраханец избил мать табуретом, запер в квартире и устроил пожар

По данным телеграм-канала, Алексей находился в квартире со своей матерью. Произошла ссора и мужчина начал кричать на пенсионерку, а потом, когда слова закончились, избил её табуреткой. Через несколько минут неадекват поджёг диван, вышел из квартиры и запер дверь, оставив женщину внутри. Запах дыма почувствовали соседи — они вызвали пожарных и попытались спасти женщину, однако спустя пару дней пенсионерка умерла от сильных ожогов в больнице. В отношении астраханца завели уголовное дело по статье "Убийство", ему грозит до 20 лет тюрьмы. Он уже был судим, но за кражу.