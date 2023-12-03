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3 декабря, 04:30

Думал, что умерла: Амурчанин в пьяном угаре заживо сжёг избитую им пенсионерку

SHOT: Пьяный амурчанин избил пенсионерку и поджёг вместе с нею дом

В Амурской области в посёлке Бурея мужчина убил пенсионерку с особой жестокостью, пишет SHOT. Он сильно избил женщину в ходе застолья и, решив, что забил её до смерти, поджёг вместе с нею дом.

По данным канала, 26-летний Никита Е. и 67-летняя Валентина П. выпивали и под воздействием алкоголя парень два раза ударил пенсионерку по голове. От ударов она рухнула на диван без чувств, и амурчанин решил, что та умерла. Тогда он задумал скрыть следы "убийства".

Никита смочил одеяло в бензине и оставил на включённой электроплите, после чего дом загорелся вместе с пенсионеркой. Однако после вскрытия выяснилось, что на момент поджога женщина была жива и в результате она умерла от отравления угарным газом.

Злоумышленника задержали по статье "Убийство, совершённое с особой жестокостью". У Никиты за плечами богатый опыт судимостей за "Грабёж", "Нарушение неприкосновенности жилища", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", а также "Угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

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Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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