Думал, что умерла: Амурчанин в пьяном угаре заживо сжёг избитую им пенсионерку

В Амурской области в посёлке Бурея мужчина убил пенсионерку с особой жестокостью, пишет SHOT. Он сильно избил женщину в ходе застолья и, решив, что забил её до смерти, поджёг вместе с нею дом.

По данным канала, 26-летний Никита Е. и 67-летняя Валентина П. выпивали и под воздействием алкоголя парень два раза ударил пенсионерку по голове. От ударов она рухнула на диван без чувств, и амурчанин решил, что та умерла. Тогда он задумал скрыть следы "убийства".

Никита смочил одеяло в бензине и оставил на включённой электроплите, после чего дом загорелся вместе с пенсионеркой. Однако после вскрытия выяснилось, что на момент поджога женщина была жива и в результате она умерла от отравления угарным газом.

Злоумышленника задержали по статье "Убийство, совершённое с особой жестокостью". У Никиты за плечами богатый опыт судимостей за "Грабёж", "Нарушение неприкосновенности жилища", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", а также "Угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".