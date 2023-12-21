Чудовищный пожар в Батайске унёс жизни двух девочек и их бабушки

В Батайске Ростовской области в частном доме произошёл пожар, в результате которого погибли три человека. Как передаёт в телеграм-канале региональный аварийно-спасательный главк, сгорели два маленьких ребёнка и их бабушка.

Тушение пожара в Батайске, в результате которого погибли три человека. Видео © t.me / ГУ МЧС по Ростовской области

По данным ведомства, вечером 20 декабря на улице Тургеневской загорелся жилой дом. Пожарные вытащили из огня 89-летнюю старушку и восьмилетнюю девочку, однако в доме также находились ещё две маленькие девочки и 69-летняя женщина, которых спасти не удалось.

"В 23:57 пожар ликвидирован на площади 70 кв. м. В тушении задействованы 36 человек, 13 ед. техники", — говорится в сообщении.