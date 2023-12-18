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17 декабря, 21:45

Плотно припаркованные авто в Подмосковье помешали пожарным спасти мать с сыном

В Мытищах в результате пожара погибли женщина и трёхлетний ребёнок

<p>Пожар в многоэтажке в Мытищах. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/60564" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пожар в многоэтажке в Мытищах. Обложка © Telegram / SHOT

В Мытищах при пожаре в жилом доме из-за отравления угарным газом погибли 35-летняя женщина и её трёхлетний ребёнок. Об этом сообщил SHOT.

Всё произошло вечером 17 декабря на 14-м этаже дома по улице Кадомцева. Предварительно, причиной возгорания стала неисправность проводки. После короткого замыкания из розетки пошёл едкий дым, и жильцы быстро потеряли сознание. Соседи, почувствовавшие задымление, вызвали спасателей.

Обстановка в Мытищах, где произошёл пожар. Видео © Telegram / SHOT

Пожарные расчёты прибыли оперативно, но из-за припаркованных машин не смогли заехать во двор. Когда наконец владельцы отогнали автомобили и спасатели поднялись на 14-й этаж, было уже поздно. Женщину и малыша вынесли на воздух, но откачать их медикам не удалось.

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Лариса Сафронова
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