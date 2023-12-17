Сотрудники МЧС спасли 11 детей из объятой пламенем девятиэтажки в Омске

В Омске сотрудники МЧС спасли 11 детей из объятой огнём девятиэтажки на улице Тюленина. Как сообщили в региональном спасательном главке, в результате пожара также пострадали два человека.

Пожарные в Омске тушат пожар в девятиэтажном доме. Видео © t.me / МЧС Омской области

"В 9-этажном доме, на 4-м этаже, загорелась квартира на площади 60 квадратных метров. Из подъезда сотрудниками МЧС России спасены 19 человек, из них 11 детей", — указано в сообщении.

В свою очередь в омской мэрии сообщили о двух пострадавших, один из которых был госпитализирован. К счастью, никто не погиб. Чтобы потушить пожар, специалисты потратили порядка двух часов. Команда была немаленькой — 29 спасателей, прибывших на 7 пожарных машинах. Для жителей к месту тушения пригнали тёплый автобус.