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16 декабря, 21:28

Сотрудники МЧС спасли 11 детей из объятой пламенем девятиэтажки в Омске

<p>Пожарные в Омске тушат пожар в девятиэтажном доме. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs_omsk/3892" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Омской области</a></p>

Пожарные в Омске тушат пожар в девятиэтажном доме. Обложка © t.me / МЧС Омской области

В Омске сотрудники МЧС спасли 11 детей из объятой огнём девятиэтажки на улице Тюленина. Как сообщили в региональном спасательном главке, в результате пожара также пострадали два человека.

Пожарные в Омске тушат пожар в девятиэтажном доме. Видео © t.me / МЧС Омской области

"В 9-этажном доме, на 4-м этаже, загорелась квартира на площади 60 квадратных метров. Из подъезда сотрудниками МЧС России спасены 19 человек, из них 11 детей", — указано в сообщении.

В свою очередь в омской мэрии сообщили о двух пострадавших, один из которых был госпитализирован. К счастью, никто не погиб. Чтобы потушить пожар, специалисты потратили порядка двух часов. Команда была немаленькой — 29 спасателей, прибывших на 7 пожарных машинах. Для жителей к месту тушения пригнали тёплый автобус.

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Ранее в подмосковном Лыткарине произошёл пожар в одной из квартир жилого дома. В результате него погибли дедушка, бабушка и их семилетняя внучка.

Анатолий Симоненко
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