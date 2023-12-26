В Красноярском крае пьяный горе-отец вылетел в кювет, трое детей в больнице

В Красноярском крае трое детей пострадали в результате ДТП, устроенного их пьяным отцом, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону. Всё произошло минувшей ночью на 604-м километре федеральной автодороги Р255 "Сибирь".

"35-летний водитель автомобиля "Тойота-Премио", двигавшийся с четырьмя пассажирами со стороны города Ачинска в сторону Боготола, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левый кювет... Пострадали дети-пассажиры: мальчик 13 лет, две девочки — 5 и 10 лет", — говорится в опубликованном сообщении.

Автомобиль, съехавший в кювет в Красноярском крае. Фото © Telegram / "МВД 24"

О ДТП полиция узнала лишь от врачей, до которых семья добралась самостоятельно. Все несовершеннолетние госпитализированы с различными травмами, а матери оказана разовая помощь. Установлено, что младший ребёнок, несмотря на возраст, находился в бустере, а не в автокресле.

По словам главы семейства, в злополучную ночь они возвращались из банного комплекса в Ачинске. К слову, он оказался изрядно выпившим. Информацию о происшествии уже направили инспекторам по делам несовершеннолетних для постановки семьи на учёт. Самому водителю светит административка за пьяную езду, нарушение при перевозке ребёнка и оставление места ДТП.

"Ему грозит наложение административных штрафов в размере более 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, а также административный арест на срок до пятнадцати суток", — добавили в ведомстве.

Автомобиль, съехавший в кювет в Красноярском крае. Фото © Telegram / "МВД 24"