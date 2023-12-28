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28 декабря, 08:32

В Бурятии шесть граждан Монголии пострадали в ДТП с грузовиком и легковушкой

ДТП на трассе в Бурятии. Обложка © t.me / "Аварком Улан-Удэ Кузов Салон"

ДТП на трассе в Бурятии. Обложка © t.me / "Аварком Улан-Удэ Кузов Салон"

Грузовик и легковушка столкнулись на трассе в Бурятии. Различные травмы получили шесть граждан Монголии. Они были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Предварительно установлено, что, выезжая из села Иволгинск на автомобильную дорогу в сторону города Улан-Удэ, водитель автомобиля "Тойота-Альфард" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовой автомашиной "Газон-Некст". В результате ДТП легковой автомобиль, в котором находились шесть граждан Монголии, перевернулся", — говорится в сообщении.

В ГУ МВД РФ по Бурятии добавили, что водитель минивэна была привлечена к административной ответственности. Правоохранители установили, что на одном из колёс задней оси была установлена изношенная резина. Кроме того, оказалось, что женщина не была включена в полис автострахования.

На северо-западе Турции в массовом ДТП погибли 11 человек, 57 человек ранено
На северо-западе Турции в массовом ДТП погибли 11 человек, 57 человек ранено

Ранее Лайф писал, что в Ленинградской области автобус с пассажирами внутри столкнулся с грузовиком. По информации полицейского главка, в результате ДТП пострадало 13 человек. Больше всех не повезло виновнику аварии. Его в тяжёлом состоянии доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Ян Поланин
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