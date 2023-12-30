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30 декабря, 10:33

Видеорегистратор снял момент смертельного ДТП с Toyota главы Минздрава Башкирии

Видеорегистратор заснял момент смертельного массового ДТП, в котором пострадал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Авария с Toyota министра произошла на заснеженной трассе Караидель – Бирск.

Момент смертельного ДТП, в котором пострадал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Видео © SHOT

На кадрах, которые публикует SHOT, видно, как одна из иномарок идёт на обгон по встречной полосе, но из-за метели не различает мчащуюся прямо на неё машину. В итоге автомобиль пытается увернуться, но сносит авто справа и всё равно задевает легковушку на встречной полосе.

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Напомним, глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин по пути домой после рабочей поездки попал в смертельное массовое ДТП в Караидельском районе. В результате два человека скончались на месте. Сам министр и его водитель были доставлены в больницу. Рахматуллину поставили предварительный диагноз "закрытый перелом ключицы и черепно-мозговая травма".

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
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