Мощный пожар вспыхнул в частном доме после взрыва газа в подмосковной Баковке
SHOT: Пожар произошёл в частном доме в Одинцове, причиной мог стать взрыв газа
Мощный пожар охватил частный дом в микрорайоне Баковка в подмосковном Одинцове. По данным телеграм-канала SHOT, причиной возгорания мог стать взрыв газа.
Мощный пожар охватил частный дом в микрорайоне Баковка в подмосковном Одинцове. Видео © t.me / SHOT
Очевидцы рассказали, что мощное пламя от пожара сейчас видно за несколько километров от места происшествия. Предварительно, в доме мог взорваться газ. По словам свидетелей, частный дом вспыхнул буквально за 10–15 минут, а перед этим был слышен хлопок, от силы которого выбило окна в соседних домах.
По данным канала, дом выгорел полностью. Были ли в нём в этот момент люди, неизвестно.
Ранее в районном центре Грахово Удмуртской Республики произошёл пожар в жилом доме, погиб трёхлетний малыш, которого родители оставили дома одного. Огонь охватил 72 квадратных метра частного деревянного строения, в ликвидации пожара было задействовано 28 специалистов и 10 единиц техники.
t.me / SHOT