Мощный пожар вспыхнул в частном доме после взрыва газа в подмосковной Баковке

Мощный пожар охватил частный дом в микрорайоне Баковка в подмосковном Одинцове. По данным телеграм-канала SHOT, причиной возгорания мог стать взрыв газа.

Мощный пожар охватил частный дом в микрорайоне Баковка в подмосковном Одинцове. Видео © t.me / SHOT

Очевидцы рассказали, что мощное пламя от пожара сейчас видно за несколько километров от места происшествия. Предварительно, в доме мог взорваться газ. По словам свидетелей, частный дом вспыхнул буквально за 10–15 минут, а перед этим был слышен хлопок, от силы которого выбило окна в соседних домах.

По данным канала, дом выгорел полностью. Были ли в нём в этот момент люди, неизвестно.