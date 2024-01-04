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4 января, 00:21

Ребёнок и мужчина погибли при пожаре в пятиэтажном доме в Вильнюсе

Пожар в пятиэтажном доме в Вильнюсе. Обложка © lrt.lt / J. Stacevičius

Пожар в пятиэтажном доме в Вильнюсе. Обложка © lrt.lt / J. Stacevičius

В Вильнюсе после взрывов неясного происхождения произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме. Как сообщил журналистам мэр города Владас Бенкунскас, в результате происшествия, которое случилось ещё 2 января, погибли мужчина и ребёнок.

"Пожарные обнаружили тела погибших: предположительно, мужчины и ребёнка", — сказал Бенкунскас.

Остальных жителей здания эвакуировали, пять человек в профилактических целях посетили больницы. Добраться до тел погибших пожарные сразу не смогли из-за нестабильных конструкций сгоревшего сооружения. Они были обнаружены с помощью спецтехники во время осмотра здания с улицы.

Очевидцы также сообщают, что предшествовавшие пожару взрывы были слышны за километр от этого дома. Бенкунскас, в свою очередь, считает, что ни в одной из 30 квартир сгоревшего здания проживать нельзя, и не исключено, что его признают непригодным.

При пожаре в пятиэтажном жилом доме в Вильнюсе погиб один человек
При пожаре в пятиэтажном жилом доме в Вильнюсе погиб один человек

Напомним, пятиэтажный дом в Вильнюсе загорелся после нескольких взрывов неясного происхождения 2 января. Пожар охватил несколько квартир на четвёртом и пятом этаже.

Алексей Соловьёв
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