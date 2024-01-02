При пожаре в пятиэтажном жилом доме в Вильнюсе погиб один человек

Спасатели обнаружили тело одного погибшего при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Вильнюсе. Личность жертвы пока установить не удалось. Об этом сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение).

Пожарные по-прежнему тушат огонь. Также известно о пяти пострадавших, им оказывается медицинская помощь. При этом в многоквартирном доме может оставаться ребёнок. Эвакуированные из здания жильцы 30 квартир временно размещены в соседнем детском саду. Причины пожара пока не известны.