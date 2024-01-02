При пожаре в пятиэтажном жилом доме в Вильнюсе погиб один человек
При пожаре в жилом доме в Вильнюсе погиб один человек. Обложка © lrt.lt / M. Gaučaitės-Znutienės / LRT nuotr
Спасатели обнаружили тело одного погибшего при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Вильнюсе. Личность жертвы пока установить не удалось. Об этом сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Пожарные по-прежнему тушат огонь. Также известно о пяти пострадавших, им оказывается медицинская помощь. При этом в многоквартирном доме может оставаться ребёнок. Эвакуированные из здания жильцы 30 квартир временно размещены в соседнем детском саду. Причины пожара пока не известны.
Ранее сообщалось, что в Вильнюсе загорелся пятиэтажный жилой дом. Это произошло во вторник, 2 января, после нескольких взрывов неясного происхождения. Пожар охватил несколько квартир на четвёртом и пятом этаже.