В большинстве домов на северо-востоке Москвы включили свет после пожара на подстанции

Специалисты частично восстановили отопление в нескольких районах на северо-востоке Москвы после возгорания на трансформаторной подстанции. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Возгорание произошло сегодня утром на подстанции Бескудниково. По словам Бирюкова, огонь полностью уничтожил один из трансформаторов, а также повредил остальные, в результате чего частично отключилась электроэнергия в районах Северное и Южное Медведково, Бибирево и Отрадное.

"На данный момент ведутся восстановительные работы, несколько трансформаторных подстанций включились по автоматической системе, по другим подключены передвижные дизель-генераторы, идёт сейчас наладка систем отопления. На данном этапе практически все жилые и нежилые помещения подключены к отоплению. Идёт наладка по трём управляющим компаниям, полагаю, что в ближайшее время и эти жилые комплексы будут полностью подключены на передвижные временные источники энергопитания", — сказал Бирюков.

По информации заместителя мэра по вопросам ЖКХ, в настоящее время все службы работают в усиленном режиме, тогда как городом дополнительно выделено порядка ста передвижных дизельных генераторов для обеспечения работы резервной системы отопления.