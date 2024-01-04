В большинстве домов на северо-востоке Москвы включили свет после пожара на подстанции
Специалисты частично восстановили отопление в нескольких районах на северо-востоке Москвы после возгорания на трансформаторной подстанции. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
Возгорание произошло сегодня утром на подстанции Бескудниково. По словам Бирюкова, огонь полностью уничтожил один из трансформаторов, а также повредил остальные, в результате чего частично отключилась электроэнергия в районах Северное и Южное Медведково, Бибирево и Отрадное.
"На данный момент ведутся восстановительные работы, несколько трансформаторных подстанций включились по автоматической системе, по другим подключены передвижные дизель-генераторы, идёт сейчас наладка систем отопления. На данном этапе практически все жилые и нежилые помещения подключены к отоплению. Идёт наладка по трём управляющим компаниям, полагаю, что в ближайшее время и эти жилые комплексы будут полностью подключены на передвижные временные источники энергопитания", — сказал Бирюков.
По информации заместителя мэра по вопросам ЖКХ, в настоящее время все службы работают в усиленном режиме, тогда как городом дополнительно выделено порядка ста передвижных дизельных генераторов для обеспечения работы резервной системы отопления.
Напомним, сегодня, 4 января, стало известно о возгорании трансформаторной подстанции на Высоковольтном проезде в Москве. По информации столичного МЧС, сообщений о пострадавших не поступало. При этом, что стало причиной пожара, пока не известно. Позднее в столице начали ликвидировать последствия инцидента: несколько районов Москвы были переведены на резервную схему энергоснабжения.
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