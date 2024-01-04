Собянин сообщил о создании оперштаба из-за пожара на подстанции в Москве

В Москве специалисты оказывают необходимую помощь людям, чьи дома остались без света после пожара на трансформаторной подстанции. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня утром произошëл пожар на подстанции на северо-востоке Москвы. В результате в ряде зданий временно нарушено энергоснабжение. Экстренные службы оперативно справились с ликвидацией возгорания. Часть зданий была переведена на резервную схему энергоснабжения", — написал Собянин в телеграм-канале.

Мэр Москвы дополнил, что для полного восстановления электро- и теплоснабжения создали оперативный штаб. В настоящее время к работе привлечены все городские службы.