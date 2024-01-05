Прокуратура вмешалась в ЧП с мёрзнущими в квартирах жителями Подмосковья после новости Лайфа
Прокуратура Подмосковья начала проверку из-за перебоев с теплоснабжением
Прокуратура Московской области начала проверку в связи с перебоями в предоставлении коммунальных услуг на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В связи с нарушением правил предоставления коммунальных услуг прокурорами в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления, рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что под контроль взяты сроки осуществления работ по восстановлению электроэнергии, подачи тепла и водоснабжения жителям домов. Также специалисты проследят за порядком начисления горожанам платы за коммунальные ресурсы.
Ранее Лайф сообщал, что в подмосковном Подольске более 20 тысяч жителей остались без тепла из-за прорыва на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ", который произошёл накануне, 4 января. Аварии на коммунальных объектах также зафиксировали в подмосковных Химках, Электростали и Раменском районе.