Прокуратура вмешалась в ЧП с мёрзнущими в квартирах жителями Подмосковья после новости Лайфа

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с перебоями в предоставлении коммунальных услуг на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В связи с нарушением правил предоставления коммунальных услуг прокурорами в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления, рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что под контроль взяты сроки осуществления работ по восстановлению электроэнергии, подачи тепла и водоснабжения жителям домов. Также специалисты проследят за порядком начисления горожанам платы за коммунальные ресурсы.