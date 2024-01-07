"Трубы горячие": Тепло вернулось к жителям Подольска после запуска второго котла в котельной

Анна, которая проживает в одном из многоквартирных домов Климовска, сообщила, что со вчерашнего дня уже появилась горячая вода. По словам другой местной жительницы, в её квартире также потеплели батареи. Однако с горячей водой у женщины проблем не было, так как у неё установлен водонагреватель. Пенсионерка Татьяна добавила, что хоть батарея прогрелась ещё не полностью, но трубы уже горячие.