"Трубы горячие": Тепло вернулось к жителям Подольска после запуска второго котла в котельной
Горячая вода и тепло вернулись к жителям Подольска после запуска второго котла
Тепло и горячая вода наконец-то возвращаются в дома микрорайона Климовск в Подольске. Местные жители рассказали, что после запуска второго котла в котельной ситуация стала значительно лучше.
Горячая вода и тепло вернулись к жителям Подольска после запуска второго котла. Видео © Телеканал "360"
Анна, которая проживает в одном из многоквартирных домов Климовска, сообщила, что со вчерашнего дня уже появилась горячая вода. По словам другой местной жительницы, в её квартире также потеплели батареи. Однако с горячей водой у женщины проблем не было, так как у неё установлен водонагреватель. Пенсионерка Татьяна добавила, что хоть батарея прогрелась ещё не полностью, но трубы уже горячие.
"Здесь горячая батарея стала. Стояки уже нагреваются, батарея ещё пока не полностью прогрелась. Трубы горячие", — приводит телеканал "360" её слова.
Как сообщал Лайф, 5 января 21 тысяча жителей Подольска осталась без тепла в аномальные морозы из-за аварии на теплотрассе. В городе ввели режим ЧС локального характера. Тем временем власти региона обвинили коммунальщиков в сокрытии ЧП. СК РФ завёл уголовное дело. Следователи начали обыски и изъятие документации в организации, обслуживающей котельную. Причины ЧП устанавливаются.