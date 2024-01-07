СК показал видео обысков в организации, обслуживающей котельную в Подольске

В Подольске в рамках дела о масштабной коммунальной аварии следователи проводят обыски в организации, которая обслуживает котельную, где произошёл прорыв теплотрассы. Об этом заявили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области вечером в воскресенье, 7 января, и показали соответствующее видео.