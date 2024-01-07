СК показал видео обысков в организации, обслуживающей котельную в Подольске
В Подольске в рамках дела о масштабной коммунальной аварии следователи проводят обыски в организации, которая обслуживает котельную, где произошёл прорыв теплотрассы. Об этом заявили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области вечером в воскресенье, 7 января, и показали соответствующее видео.
В Подольске в обслуживающей котельную организации проходят обыски после коммунальной аварии. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
В ведомстве возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи осмотрели документацию организации и допросили руководство.
Напомним, 5 января 21 тысяча жителей Подольска осталась без тепла в аномальные морозы из-за аварии на теплотрассе. В городе ввели режим ЧС локального характера. Массовыми проблемами с подмосковной "коммуналкой" заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. А власти региона обвинили коммунальщиков в сокрытии ЧП.
Telegram / ГСУ СК России по Московской области