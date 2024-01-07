Воробьёв сообщил о запуске второго котла в Подольске для подачи тепла в дома
В Подольске запущен второй котёл для подачи тепла в попавшие в зону коммунальной аварии дома, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, теперь мощностей достаточно для отопления пострадавших квартир.
"Проблемой сейчас может стать состояние системы отопления в жилых домах — трубы и батареи, которые могли быть частично разморожены. Мы мобилизовали много аварийных бригад, которые работают над тем, чтобы подключить дома к теплу как можно быстрее", — добавил Воробьёв в телеграм-канале.
Глава региона отметил, что на данный момент к котельной подключили ещё 13 домов микрорайона Климовск.
Напомним, 5 января 21 тысяча жителей Подольска остались без тепла в аномальные морозы из-за аварии на теплотрассе. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера. Массовыми проблемами с подмосковной "коммуналкой" уже заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Тем временем власти региона обвинили коммунальщиков в сокрытии ЧП.
ТАСС / Алексей Белкин