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7 января, 08:55

После масштабной коммунальной аварии в Подмосковье возбуждено уголовное дело

В Подмосковье СК возбудил уголовное дело из-за ограничения подачи тепла в дома

Следователи возбудили уголовное дело по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации в Московской области. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Там отметили, что 4 января в Подольске произошёл прорыв теплотрасс из-за неправильного использования котельной работниками закрытого акционерного общества. В результате дома и социальные объекты в микрорайоне "Климовск" остались без отопления и горячей воды.

"По результатам доследственной проверки по данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.

Следователи уже начали обыски и изъятие документации в организации, обслуживающей котельную. Допрашивается её руководство. Причины аварии устанавливаются.

Воробьёв сообщил о запуске второго котла в Подольске для подачи тепла в дома
Воробьёв сообщил о запуске второго котла в Подольске для подачи тепла в дома

Как сообщал Лайф, 5 января 21 тысяча жителей Подольска осталась без тепла в аномальные морозы из-за аварии на теплотрассе. В городе ввели режим ЧС локального характера. Массовыми проблемами с подмосковной "коммуналкой" уже заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Тем временем власти региона обвинили коммунальщиков в сокрытии ЧП.

Обложка ©

ТАСС / Максим Коротченко

Никита Никонов
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