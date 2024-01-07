После масштабной коммунальной аварии в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации в Московской области. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Там отметили, что 4 января в Подольске произошёл прорыв теплотрасс из-за неправильного использования котельной работниками закрытого акционерного общества. В результате дома и социальные объекты в микрорайоне "Климовск" остались без отопления и горячей воды.

"По результатам доследственной проверки по данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.