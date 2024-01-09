Тепло в оставшиеся дома в Климовске пообещали дать уже во вторник

Тепло в оставшиеся дома в микрорайоне Климовск в Подольске дадут уже во вторник. Об этом рассказал вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

"Мы в ночь заканчиваем подключение теплоснабжения всех домов. И сегодня ночью – завтра днём запускаем все подъездные стояки. Где нужно — меняем радиаторы, где нет такой возможности — запускаем напрямую, чтобы с завтрашнего дня дома все отапливались по стоякам", — цитирует Хромушина пресс-служба губернатора и Правительства Московской области.