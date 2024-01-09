Тепло в оставшиеся дома в Климовске пообещали дать уже во вторник
Вице-губернатор МО Хромушин: Во вторник все дома в Климовске подключат к теплу
Тепло в оставшиеся дома в микрорайоне Климовск в Подольске дадут уже во вторник. Об этом рассказал вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.
"Мы в ночь заканчиваем подключение теплоснабжения всех домов. И сегодня ночью – завтра днём запускаем все подъездные стояки. Где нужно — меняем радиаторы, где нет такой возможности — запускаем напрямую, чтобы с завтрашнего дня дома все отапливались по стоякам", — цитирует Хромушина пресс-служба губернатора и Правительства Московской области.
Хромушин обратился к жителям Климовска, попросив их с 19:00 быть в квартирах, когда начнётся запуск квартирных стояков.
Как писал Лайф, 5 января более 20 тысяч жителей Подольска остались без тепла во время аномальных морозов, причиной тому послужила авария на теплотрассе. В городе был введён режим ЧС локального характера. Власти региона обвинили коммунальщиков в сокрытии ЧП, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. 7 января Воробьёв сообщил о запуске второго котла, после чего в дома наконец начали возвращаться горячая вода и тепло.
ТАСС / Валерий Шарифулин