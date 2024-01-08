Жителям Климовска в январе отменят плату за отопление и компенсируют затраты на свет

С жителей микрорайона Климовск подмосковного Подольска, которым из-за аварии пришлось мёрзнуть без отопления, не будут требовать оплату по нему за январь. Также им компенсируют и затраты на свет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"У жителей, которые пострадали из-за аварии в Климовске, в платёжке за январь оплаты за отопление не будет. Также компенсируем затраты за электроэнергию — оплата будет считаться по декабрьскому платежу", — написал он в своём телеграм-канале.