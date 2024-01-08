Жителям Климовска в январе отменят плату за отопление и компенсируют затраты на свет
Губернатор Воробьёв: Жители Климовска не будут платить за отопление в январе
С жителей микрорайона Климовск подмосковного Подольска, которым из-за аварии пришлось мёрзнуть без отопления, не будут требовать оплату по нему за январь. Также им компенсируют и затраты на свет, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"У жителей, которые пострадали из-за аварии в Климовске, в платёжке за январь оплаты за отопление не будет. Также компенсируем затраты за электроэнергию — оплата будет считаться по декабрьскому платежу", — написал он в своём телеграм-канале.
При этом губернатор успокоил жителей, отметив, что никакой волокиты с заявлениями не потребуется, ничего подавать не нужно, всё будет сделано в автоматическом режиме.
Как уже рассказывал Лайф, 5 января более 20 тысяч жителей Подольска остались без тепла во время аномальных морозов, причиной тому послужила авария на теплотрассе. В городе был введён режим ЧС локального характера. Власти региона обвинили коммунальщиков в сокрытии ЧП, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. 7 января Воробьёв сообщил о запуске второго котла, после чего в дома наконец начали возвращаться горячая вода и тепло.
ТАСС / Валерий Шарифулин