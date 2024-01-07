"Прогреть каждую квартиру": Воробьёв рассказал о восстановлении подачи тепла в Подольске

В скором времени в микрорайоне Климовск города Подольска теплоснабжение восстановят ещё в 44 домах, то есть отапливаться будут уже 90% жилых строений. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, пока в подъездах холодно и часть стояков не работает.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании по ситуации с подачей тепла в Климовске. Видео © Telegram / Воробьёв LIVE

Воробьёв добавил, что встретится с управдомами, чтобы обсудить адреса, поэтапность работ и сложности, которые возникают при их проведении. Губернатор выразил благодарность правоохранителям за взаимодействие с директором завода, в котельной которого случилась авария.