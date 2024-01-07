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7 января, 17:48

"Прогреть каждую квартиру": Воробьёв рассказал о восстановлении подачи тепла в Подольске

Губернатор Воробьёв: В скором времени к теплу подключат 90% домов в Климовске

В скором времени в микрорайоне Климовск города Подольска теплоснабжение восстановят ещё в 44 домах, то есть отапливаться будут уже 90% жилых строений. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, пока в подъездах холодно и часть стояков не работает.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании по ситуации с подачей тепла в Климовске. Видео © Telegram / Воробьёв LIVE

Воробьёв добавил, что встретится с управдомами, чтобы обсудить адреса, поэтапность работ и сложности, которые возникают при их проведении. Губернатор выразил благодарность правоохранителям за взаимодействие с директором завода, в котельной которого случилась авария.

"Предстоит большая работа, чтобы прогреть каждую квартиру. Важно, чтобы в дальнейшем мы соблюдали дорожную карту и у нас не было срывов. И ещё один важный момент — снятие с котельной особого режима, что позволяет нам иметь доступ на объект", — приводит его слова телеканал "360".

"Трубы горячие": Тепло вернулось к жителям Подольска после запуска второго котла в котельной
"Трубы горячие": Тепло вернулось к жителям Подольска после запуска второго котла в котельной

Напомним, 5 января 21 тысяча жителей Подольска остались без тепла в аномальные морозы из-за аварии на теплотрассе. В городе ввели режим ЧС локального характера. Власти региона обвинили коммунальщиков в сокрытии ЧП, а СК РФ завёл уголовное дело. Следователи начали обыски и изъятие документации в организации, обслуживающей котельную.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Осипов
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