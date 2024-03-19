Суд вынес приговоры экс-замминистра просвещения Раковой и экс-ректору Шанинки Зуеву

Никулинский суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра просвещения Марину Ракову к пяти годам колонии за особо крупное мошенничество. Также экс-чиновнице назначен штраф в размере 900 тысяч рублей, передаёт из суда корреспондент Life.ru.

Судья выносит приговор по делу Раковой. Видео © Life.ru

"Признать виновной Ракову М.Н. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", — зачитал судья приговор.