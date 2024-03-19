Суд вынес приговоры экс-замминистра просвещения Раковой и экс-ректору Шанинки Зуеву
Экс-замминистра просвещения РФ Ракову приговорили к пяти годам колонии
Никулинский суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра просвещения Марину Ракову к пяти годам колонии за особо крупное мошенничество. Также экс-чиновнице назначен штраф в размере 900 тысяч рублей, передаёт из суда корреспондент Life.ru.
Судья выносит приговор по делу Раковой. Видео © Life.ru
"Признать виновной Ракову М.Н. по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", — зачитал судья приговор.
Также по этому делу о мошенничестве вынесли приговор бывшему ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву — ему назначили четыре года условно. Отметим, что прокурор ранее просил для него 6,5 года.
Напомним, Ракова обвиняется в хищении более 50 миллионов рублей, выделенных Шанинке на работы, которые так и не были выполнены. Также экс-чиновница является фигурантом дела по фиктивному трудоустройству в РАНХиГС нескольких сотрудников Минпросвещения. По делу в том числе проходил и ректор Шанинки Сергей Зуев. В апреле 2023 года оба фигуранта сознались в хищении бюджетных средств при реализации госконтрактов и мошенничестве.
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