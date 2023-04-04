Экс-замминистра Ракова и бывший ректор Шанинки Зуев сознались в хищении более 50 млн

Экс-замминистра просвещения России Марина Ракова и бывший ректор Шанинки Сергей Зуев сознались в хищении бюджетных средств при реализации госконтрактов и мошенничестве.

"Обвинение понятно, вину признаю полностью по всем эпизодам", — сказала Ракова на заседании Никулинского суда Москвы во время слушания дела. Также и Зуев признал вину.

Вместе с ними фигурантами дела стали гражданский муж Раковой Артур Стеценко, управляющий директор Сбербанка Евгений Зак, управляющий директор дивизиона "Цифровые платформы образования" Сбербанка Максим Инкин, юрисконсульт Шанинки Кристина Крючкова и бывший проректор РАНХиГС Иван Федотов.

Последний лишь частично сознался, а Крючкова предпочла отмолчаться. Остальные полностью признали вину. На зачитывание обвинительного заключения ушло три заседания.