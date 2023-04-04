Экс-замминистра Ракова и бывший ректор Шанинки Зуев сознались в хищении более 50 млн
Экс-замминистра Ракова и бывший ректор Шанинки Зуев признались в хищениях из бюджета
Экс-замминистра Ракова и бывший ректор Шанинки Зуев. Фото © ТАСС / Александр Щербак, © ТАСС / Сергей Карпухин
Экс-замминистра просвещения России Марина Ракова и бывший ректор Шанинки Сергей Зуев сознались в хищении бюджетных средств при реализации госконтрактов и мошенничестве.
"Обвинение понятно, вину признаю полностью по всем эпизодам", — сказала Ракова на заседании Никулинского суда Москвы во время слушания дела. Также и Зуев признал вину.
Вместе с ними фигурантами дела стали гражданский муж Раковой Артур Стеценко, управляющий директор Сбербанка Евгений Зак, управляющий директор дивизиона "Цифровые платформы образования" Сбербанка Максим Инкин, юрисконсульт Шанинки Кристина Крючкова и бывший проректор РАНХиГС Иван Федотов.
Последний лишь частично сознался, а Крючкова предпочла отмолчаться. Остальные полностью признали вину. На зачитывание обвинительного заключения ушло три заседания.
Напомним, экс-замминистра просвещения Марина Ракова обвиняется в хищении более 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, подписанных в 2019 году, среди них — проект "Учитель будущего". Также она является фигурантом дела по фиктивному трудоустройству в РАНХиГС нескольких сотрудников Минпросвещения. Ущерб от мошеннической схемы составил более 20 миллионов рублей. Изначально Ракова не признала вину. По делу в том числе проходит ректор Шанинки Сергей Зуев.