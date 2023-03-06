Суд запретил экс-замглавы Минпросвещения Раковой покидать дом ночью до конца лета

Сегодня прошло очередное заседание по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. В результате Никулинский суд решил продлить бывшей чиновнице меру пресечения в виде запрета на определённые действия до 21 августа текущего года. Аналогичное решение было принято и в отношении ректора Шанинки Сергея Зуева.

Марина Ракова с адвокатами на заседании суда. Видео © LIFE

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил до 21 августа меру пресечения в виде запрета определённых действий Марине Раковой и Сергею Зуеву", — сказал судья.

Также мера была продлена и другим фигурантам дела, включая гражданского мужа Раковой Артура Стеценко. Согласно постановлению суда, они не вправе покидать место жительства с 10 часов вечера до шести часов утра.