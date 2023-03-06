Суд запретил экс-замглавы Минпросвещения Раковой покидать дом ночью до конца лета
Никулинский суд Москвы продлил Раковой меру пресечения в виде запрета определённых действий
Сегодня прошло очередное заседание по делу экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой. В результате Никулинский суд решил продлить бывшей чиновнице меру пресечения в виде запрета на определённые действия до 21 августа текущего года. Аналогичное решение было принято и в отношении ректора Шанинки Сергея Зуева.
Марина Ракова с адвокатами на заседании суда. Видео © LIFE
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил до 21 августа меру пресечения в виде запрета определённых действий Марине Раковой и Сергею Зуеву", — сказал судья.
Также мера была продлена и другим фигурантам дела, включая гражданского мужа Раковой Артура Стеценко. Согласно постановлению суда, они не вправе покидать место жительства с 10 часов вечера до шести часов утра.
Напомним, экс-замминистра просвещения Марина Ракова обвиняется в хищении более 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, подписанных в 2019 году. Также она является фигурантом дела по фиктивному трудоустройству в РАНХиГС нескольких сотрудников Минпросвещения. До ноября прошлого года бывшая чиновница находилась под арестом в СИЗО, однако позже мера пресечения была изменена на запрет определённых действий.
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