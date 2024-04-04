Профессор столичного вуза стала фигурантом дела о взятке Суд в Москве избрал запрет действий профессору РАНХиГС Телюкиной по делу о взятке 4 апреля, 16:44 Профессор Марина Телюкина проходит по делу о взятке. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы

В Москве профессора РАНХиГС Марину Телюкину подозревают в получении взятки, ей избрана мера пресечения в виде запрета совершать определённые действия. Дело заведено по ст. 290 ч. 5 п. "в" УК РФ.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы в отношении Телюкиной Марины Викторовны избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 3 июня 2024 года", — говорится в телеграм-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Ранее сообщалось, что главу столичного отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева уволили из органов внутренних дел. По сообщениям некоторых СМИ, его подозревают в организации незаконной миграции. В отношении другого сотрудника МВД также проводят проверку, его уже отстранили от службы.

Авторы Татьяна Миссуми