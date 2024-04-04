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Криминал

Профессор столичного вуза стала фигурантом дела о взятке

Суд в Москве избрал запрет действий профессору РАНХиГС Телюкиной по делу о взятке

4 апреля, 16:44
Профессор Марина Телюкина проходит по делу о взятке. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы

Профессор Марина Телюкина проходит по делу о взятке. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы

В Москве профессора РАНХиГС Марину Телюкину подозревают в получении взятки, ей избрана мера пресечения в виде запрета совершать определённые действия. Дело заведено по ст. 290 ч. 5 п. "в" УК РФ.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы в отношении Телюкиной Марины Викторовны избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 3 июня 2024 года", — говорится в телеграм-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Замглавы столичного управления МЧС вынесли приговор за взятки
Замглавы столичного управления МЧС вынесли приговор за взятки

Ранее сообщалось, что главу столичного отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева уволили из органов внутренних дел. По сообщениям некоторых СМИ, его подозревают в организации незаконной миграции. В отношении другого сотрудника МВД также проводят проверку, его уже отстранили от службы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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