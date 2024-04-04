В Москве уволили главу отдела полиции "Коммунарский" Тургенева
Главу столичного отдела полиции "Коммунарский" Андрея Тургенева уволили из органов внутренних дел, в отношении другого сотрудника проводят проверку, его уже отстранили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"В настоящее время начальник МО МВД России "Коммунарский" города Москвы уволен из органов внутренних дел. В отношении действующего сотрудника проводится служебная проверка, он отстранён от исполнения обязанностей", — приводит сообщение ТАСС.
Там также уточнили, что в случае, если вина второго подтвердится, его тоже уволят и назначат наказание. На сайте ведомства говорится, что сейчас начальником отдела полиции в Коммунарке является подполковник Павел Аршун. Причина увольнения Тургенева не уточняется, но, по сообщениям некоторых СМИ, его подозревают в организации незаконной миграции.
Ранее Life.ru сообщал, что вице-премьера Чувашии Павла Данилова уволили 31 марта. По некоторым данным, чиновника подозревают в получении взятки от руководителя одной из крупнейших строительных компаний республики. Второго тоже задержали.
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