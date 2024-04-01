Уволен вице-премьер Чувашии Данилов, которого задержали за день до отставки из-за взятки
Уволен вице-премьер Чувашии Данилов, о задержании которого сообщали СМИ
Павел Данилов. Обложка © Telegram / Павел Данилов
Вице-премьера Чувашии Павла Данилова уволили 31 марта указом главы республики Олега Николаева. Об этом свидетельствует документ, появившийся на сайте губернатора.
"Освободить Данилова Павла Владимировича от должности заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики и уволить 31 марта 2024 года по инициативе работника", — говорится в указе.
В документе, подписанном главой Чувашии, уточняется, что он вступает в силу со дня подписания, которым значится 25 марта.
Ранее сообщалось, что вице-премьера Чувашии Павла Данилова задержали за день до ухода с поста. По некоторым данным, чиновника подозревают в получении взятки от руководителя одной из крупнейших строительных компаний республики. Его, к слову, тоже задержали.