Вице-премьера Чувашии Данилова задержали за день до отставки из-за взятки

Вице-премьера Чувашии Павла Данилова задержали за день до ухода с поста, сообщает Mash. По данным издания, чиновника подозревают в получении взятки от руководителя одной из крупнейших строительных компаний республики.

По предварительной информации, деньги Данилов получил от Алексея Антонова — директора АО "Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики", его, к слову, тоже задержали.

В издании отметили, что с марта 2021 года по сентябрь 2023-го Данилов был министром строительства Чувашии, а позже метил на должность советника министра строительства России.