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31 марта, 16:38

Вице-премьера Чувашии Данилова задержали за день до отставки из-за взятки

Павел Данилов. Обложка © Telegram / Павел Данилов

Павел Данилов. Обложка © Telegram / Павел Данилов

Вице-премьера Чувашии Павла Данилова задержали за день до ухода с поста, сообщает Mash. По данным издания, чиновника подозревают в получении взятки от руководителя одной из крупнейших строительных компаний республики.

По предварительной информации, деньги Данилов получил от Алексея Антонова — директора АО "Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики", его, к слову, тоже задержали.

В издании отметили, что с марта 2021 года по сентябрь 2023-го Данилов был министром строительства Чувашии, а позже метил на должность советника министра строительства России.

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А ранее в Иркутской области задержали вице-мэра Тулуна Елену Абрамову. Её подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве. По данным следствия, с 2019 по 2021 год чиновница начисляла подчинённым завышенные премии, часть которых они передавали ей же.

Александра Мышляева
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