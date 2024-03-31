Вице-премьера Чувашии Данилова задержали за день до отставки из-за взятки
Павел Данилов. Обложка © Telegram / Павел Данилов
Вице-премьера Чувашии Павла Данилова задержали за день до ухода с поста, сообщает Mash. По данным издания, чиновника подозревают в получении взятки от руководителя одной из крупнейших строительных компаний республики.
По предварительной информации, деньги Данилов получил от Алексея Антонова — директора АО "Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики", его, к слову, тоже задержали.
В издании отметили, что с марта 2021 года по сентябрь 2023-го Данилов был министром строительства Чувашии, а позже метил на должность советника министра строительства России.
А ранее в Иркутской области задержали вице-мэра Тулуна Елену Абрамову. Её подозревают в превышении должностных полномочий и мошенничестве. По данным следствия, с 2019 по 2021 год чиновница начисляла подчинённым завышенные премии, часть которых они передавали ей же.