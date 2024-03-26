ФСБ раскрыла ОПГ с участием чиновников из Минэкономразвития
ФСБ задержала группу руководителей МЭР, занимавшихся рейдерством на Ставрополье
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали группу руководителей Министерства экономического развития, занимавшихся рейдерством на Ставрополье. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
ФСБ задержала руководителей Минэкономразвития, занимавшихся рейдерством на Ставрополье. Видео © ЦОС ФСБ России
"Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность членов организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края, причастных к совершению противоправных деяний экономической и коррупционной направленности", — рассказали в ЦОС.
По данным следствия, участники группы незаконно досрочно прекратили действие лицензии организации в Минеральных Водах, добывающей минералку на одном из месторождений. Это было сделано в целях рейдерского захвата производственных мощностей для дальнейшего получения сверхприбыли от работы юрлиц. Также установлено, что фигуранты похитили у одной из местных нефтегазовых компаний природный газ в особо крупном размере.
На видео — задержание участников группы и обыски по делу, всего их провели на 17 объектах в Московской области и Ставропольском крае. Судя по видео, сотрудники ведомства обнаружили там деньги, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса. Возбуждены уголовные дела по статьям "Превышение должностных полномочий", "Кража" и "Вымогательство". Фигурантам предъявили обвинения, они отправлены в СИЗО.
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ЦОС ФСБ России