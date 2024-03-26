ФСБ раскрыла ОПГ с участием чиновников из Минэкономразвития

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали группу руководителей Министерства экономического развития, занимавшихся рейдерством на Ставрополье. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

ФСБ задержала руководителей Минэкономразвития, занимавшихся рейдерством на Ставрополье. Видео © ЦОС ФСБ России

"Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность членов организованной группы из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края, причастных к совершению противоправных деяний экономической и коррупционной направленности", — рассказали в ЦОС.

По данным следствия, участники группы незаконно досрочно прекратили действие лицензии организации в Минеральных Водах, добывающей минералку на одном из месторождений. Это было сделано в целях рейдерского захвата производственных мощностей для дальнейшего получения сверхприбыли от работы юрлиц. Также установлено, что фигуранты похитили у одной из местных нефтегазовых компаний природный газ в особо крупном размере.

На видео — задержание участников группы и обыски по делу, всего их провели на 17 объектах в Московской области и Ставропольском крае. Судя по видео, сотрудники ведомства обнаружили там деньги, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса. Возбуждены уголовные дела по статьям "Превышение должностных полномочий", "Кража" и "Вымогательство". Фигурантам предъявили обвинения, они отправлены в СИЗО.







