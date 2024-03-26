Алтайский чиновник попался на коррупции и лишился имущества на 300 млн рублей
На Алтае у экс-начальника противопожарной службы изъяли имущество на ₽300 млн
В Алтайском крае у бывшего начальника одного из подразделений противопожарной службы изъяли имущество и денежные средства на 300 миллионов рублей. Об этом информировала краевая объединённая пресс-служба судов, не называя фамилию чиновника.
"25 марта 2024 года Октябрьским районным судом города Барнаула вынесено решение по иску первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации об обращении взыскания на имущество и денежные средства в пользу Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Госслужащий нарушил законодательство о противодействии коррупции. С 2009 по 2020 год он стал владельцем 34 объектов недвижимости и семи премиальных автомобилей общей стоимостью свыше 260 миллионов рублей. Указанное имущество ради сокрытия доходов регистрировалось на родственников, доверенных лиц и подконтрольные организации. Также чиновник стал бенефициарным владельцем трёх юрлиц, созданных для управления активами и освоения прибыли. Его доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 73 миллионов рублей.
Ранее Life.ru писал, что Басманный суд Москвы заключил под арест двух высокопоставленных полицейских — Александра Карасева и Рафаэля Карагёзяна — по делу об убийстве. Один занимал должность адъюнкта Академии управления МВД России, другой был начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции омского УМВД.
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