Алтайский чиновник попался на коррупции и лишился имущества на 300 млн рублей

В Алтайском крае у бывшего начальника одного из подразделений противопожарной службы изъяли имущество и денежные средства на 300 миллионов рублей. Об этом информировала краевая объединённая пресс-служба судов, не называя фамилию чиновника.

"25 марта 2024 года Октябрьским районным судом города Барнаула вынесено решение по иску первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации об обращении взыскания на имущество и денежные средства в пользу Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Госслужащий нарушил законодательство о противодействии коррупции. С 2009 по 2020 год он стал владельцем 34 объектов недвижимости и семи премиальных автомобилей общей стоимостью свыше 260 миллионов рублей. Указанное имущество ради сокрытия доходов регистрировалось на родственников, доверенных лиц и подконтрольные организации. Также чиновник стал бенефициарным владельцем трёх юрлиц, созданных для управления активами и освоения прибыли. Его доход от незаконной предпринимательской деятельности составил более 73 миллионов рублей.