Суд в Москве отправил под арест двух полковников полиции по делу об убийстве

Басманный суд Москвы заключил под арест двух высокопоставленных полицейских Александра Карасева и Рафаэля Карагёзяна по делу об убийстве. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

Суд в Москве арестовал двух полковников полиции по делу об убийстве. Видео © T.me / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Столичный суд отправил под арест адъюнкта Академии управления МВД России и второго фигуранта дела. Постановлениями Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия в отношении обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ", — говорится в сообщении.

Так, суд приговорил Карагёзяна Рафаэля Арташесовича и Карасева Александра Валерьевича к аресту на два месяца, до 5 мая 2024 года. Как следует из открытых источников, второй занимал должность начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции омского УМВД.