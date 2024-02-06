Писатель Борис Акунин* заочно арестован в Москве

Басманный суд в Москве заочно арестовал на два месяца писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили*). Ему вменяются две уголовные статьи — "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ".

"Срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ — с момента его передачи правоохранительным органам РФ", — сказано в сообщении суда.