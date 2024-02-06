Писатель Борис Акунин* заочно арестован в Москве
Басманный суд Москвы заочно арестовал на 2 месяца писателя Бориса Акунина
Писатель Борис Акунин* (Григорий Чхартишвили*). Обложка © ТАСС / Галкин
Басманный суд в Москве заочно арестовал на два месяца писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили*). Ему вменяются две уголовные статьи — "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ".
"Срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ — с момента его передачи правоохранительным органам РФ", — сказано в сообщении суда.
Напомним, что в декабре Акунин* был внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. А 12 января Минюст РФ включил писателя в список иностранных агентов. Позже против Чхартишвили* было возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков против Вооружённых сил России.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.