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6 февраля, 06:57

Писатель Борис Акунин* заочно арестован в Москве

Басманный суд Москвы заочно арестовал на 2 месяца писателя Бориса Акунина

Писатель Борис Акунин* (Григорий Чхартишвили*). Обложка © ТАСС / Галкин

Писатель Борис Акунин* (Григорий Чхартишвили*). Обложка © ТАСС / Галкин

Басманный суд в Москве заочно арестовал на два месяца писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили*). Ему вменяются две уголовные статьи — "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ".

"Срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ с момента его передачи правоохранительным органам РФ", — сказано в сообщении суда.

МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина*
МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина*

Напомним, что в декабре Акунин* был внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. А 12 января Минюст РФ включил писателя в список иностранных агентов. Позже против Чхартишвили* было возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков против Вооружённых сил России.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Андрей Бражников
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