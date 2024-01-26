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МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина*

26 января, 16:40
Борис Акунин*. Обложка © ТАСС / Николай Галкин

Борис Акунин*. Обложка © ТАСС / Николай Галкин

МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили*) по уголовной статье.

"Чхартишвили Григорий Шалвович*. 20 мая 1956 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ",  говорится в базе розыска ведомства.

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Напомним, что в декабре Акунин* был внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. А 12 января Минюст РФ включил писателя в список иностранных агентов. Кроме того, как сообщали СМИ, против Чхартишвили* возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков против Вооружённых сил России.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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