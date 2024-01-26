МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина*

Мединский отказал Быкову* и Акунину** в праве на деньги из обливаемой грязью России

Мединский отказал Быкову* и Акунину** в праве на деньги из обливаемой грязью России

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.