МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина*
Борис Акунин*. Обложка © ТАСС / Николай Галкин
МВД России объявило в розыск писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили*) по уголовной статье.
"Чхартишвили Григорий Шалвович*. 20 мая 1956 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ", — говорится в базе розыска ведомства.
Напомним, что в декабре Акунин* был внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. А 12 января Минюст РФ включил писателя в список иностранных агентов. Кроме того, как сообщали СМИ, против Чхартишвили* возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков против Вооружённых сил России.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.