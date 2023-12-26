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26 декабря, 12:36

Мединский отказал Быкову* и Акунину** в праве на деньги из обливаемой грязью России

Мединский заявил, что Быков* и Акунин** больше не могут зарабатывать в России

Проблема Бориса Акунина** (Григорий Чхартишвили) и Дмитрия Быкова* в том, что они занимаются не своим делом. Такое мнение выразил помощник президента России Владимир Мединский в новом выпуске передачи "Дайте сказать". По его словам, Быков* является хорошим учителем литературы, а Акунин** — писателем-беллетристом, им надо было и дальше заниматься этим ремеслом, а не политикой.

Помощник президент РФ Владимир Мединский заявил, что Акунин** и Быков* занимаются не своим делом. Видео © Rutube / "Дайте сказать"

"С того момента, когда они решили, что они являются профессиональными политиками, которые имеют свою точку зрения обо всём, и эта точка зрения единственно верная и для её формирования не нужно обладать информацией. Достаточно прочитать свою ленту, френд ленту, и ты уже всё знаешь. Вот с этого момента они ступили на тонкий лёд рассуждений о том, в чём они вообще ничего не понимают", подчеркнул Мединский.

По его словам, люди такого типа сразу осуждают, не хотят разбираться в ситуации, задавать вопросы, думать. Помощник президента РФ призвал попытаться понять предков и мотивы любых их решений в прошлом, а также лишний раз не выносить суждения.

Вместе с этим Мединский указал на то, что такие писатели и публицисты извлекают доход с продажи своей продукции в стране, политику которой осуждают. Он напомнил, что писатели высказывались за то, чтобы раздробить и развалить Россию.

Полный выпуск "Дайте сказать" с Мединским смотрите здесь.

Как писатели Акунин и Быков попались на русофобии и потеряли заработок в России
Как писатели Акунин и Быков попались на русофобии и потеряли заработок в России

Напомним, в середине декабря одно из крупнейших издательств в России — АСТ — прекратило распространение книг Бориса Акунина*, а общественники попросили проверить писателя на предмет призывов к террористической деятельности и признать его иностранным агентом. Уже 18 декабря автор попал в перечень террористов и экстремистов, а на следующий день, 19 декабря, в издательство "Захаров", которое публикует Акунина* на протяжении десятилетий, пришли с обыском.

* Признан иноагентом

** Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Обложка ©

Rutube / "Дайте сказать"

Дарья Нарыкова
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