Мединский отказал Быкову* и Акунину** в праве на деньги из обливаемой грязью России

Проблема Бориса Акунина** (Григорий Чхартишвили) и Дмитрия Быкова* в том, что они занимаются не своим делом. Такое мнение выразил помощник президента России Владимир Мединский в новом выпуске передачи "Дайте сказать". По его словам, Быков* является хорошим учителем литературы, а Акунин** — писателем-беллетристом, им надо было и дальше заниматься этим ремеслом, а не политикой.

Помощник президент РФ Владимир Мединский заявил, что Акунин** и Быков* занимаются не своим делом. Видео © Rutube / "Дайте сказать"

"С того момента, когда они решили, что они являются профессиональными политиками, которые имеют свою точку зрения обо всём, и эта точка зрения единственно верная и для её формирования не нужно обладать информацией. Достаточно прочитать свою ленту, френд ленту, и ты уже всё знаешь. Вот с этого момента они ступили на тонкий лёд рассуждений о том, в чём они вообще ничего не понимают", — подчеркнул Мединский.

По его словам, люди такого типа сразу осуждают, не хотят разбираться в ситуации, задавать вопросы, думать. Помощник президента РФ призвал попытаться понять предков и мотивы любых их решений в прошлом, а также лишний раз не выносить суждения.

Вместе с этим Мединский указал на то, что такие писатели и публицисты извлекают доход с продажи своей продукции в стране, политику которой осуждают. Он напомнил, что писатели высказывались за то, чтобы раздробить и развалить Россию.

Полный выпуск "Дайте сказать" с Мединским смотрите здесь.