Писатель Борис Акунин* теперь иноагент

Минюст РФ включил писателя Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили*) в список иностранных агентов. Помимо него в реестр были включены ещё три человека и одна организация. Информация об этом опубликована на официальном сайте министерства.

"Г.Ш. Чхартишвили* выступал против СВО на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также ВС РФ. Принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами РФ", — говорится в публикации ведомства.

Помимо Акунина в список попали администратор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин**, обозреватель "Новой газеты" Александр Минкин** и экс-депутат Госсобрания Йошкар-Олы Антон Соколов**. Список организаций-иноагентов пополнился интернет-изданием "Холод"**.

А 22 декабря российское Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов мультипликатора, создателя мультсериала "Масяня" Олега Куваева** и лишённого сана протодиакона Андрея Кураева**. В ведомстве отметили, что Куваев** выступал против СВО и участвовал в сборе денег для ВСУ. Кроме того, он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России, а также ВС РФ.