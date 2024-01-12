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12 января, 18:15

Писатель Борис Акунин* теперь иноагент

Минюст России включил писателя Бориса Акунина* в список иноагентов

Писатель Борис Акунин*. Обложка © ТАСС / Николай Галкин

Писатель Борис Акунин*. Обложка © ТАСС / Николай Галкин

Минюст РФ включил писателя Бориса Акунина* (Григорий Чхартишвили*) в список иностранных агентов. Помимо него в реестр были включены ещё три человека и одна организация. Информация об этом опубликована на официальном сайте министерства.

"Г.Ш. Чхартишвили* выступал против СВО на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, а также ВС РФ. Принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами РФ", говорится в публикации ведомства.

Помимо Акунина в список попали администратор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин**, обозреватель "Новой газеты" Александр Минкин** и экс-депутат Госсобрания Йошкар-Олы Антон Соколов**. Список организаций-иноагентов пополнился интернет-изданием "Холод"**.

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А 22 декабря российское Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов мультипликатора, создателя мультсериала "Масяня" Олега Куваева** и лишённого сана протодиакона Андрея Кураева**. В ведомстве отметили, что Куваев** выступал против СВО и участвовал в сборе денег для ВСУ. Кроме того, он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России, а также ВС РФ.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

** Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Юрий Лысенко
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