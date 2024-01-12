Комику-иноагенту Руслану Белому* отменили концерты в Паттайе и на Пхукете

В Таиланде отменили два концерта комика-иноагента Руслана Белого*, который сбежал из России после начала СВО. Об этом юморист рассказал в подкасте стендап-артиста Сергея Матросова.

"Сейчас мы в Таиланде, и сегодня у меня здесь отменили концерт. Причём уже второй: в Паттайе и на Пхукете", — пожаловался Белый*.

По его словам, причиной запрета может стать его статус иноагента. Белый* отметил, что ему "не присылали никакую официальную бумажку", а просто сказали отменить выступления. Всему виной "политические причины", резюмировал комик.