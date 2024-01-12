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12 января, 12:38

Комику-иноагенту Руслану Белому* отменили концерты в Паттайе и на Пхукете

В Таиланде отменили два концерта комика-иноагента Руслана Белого*, который сбежал из России после начала СВО. Об этом юморист рассказал в подкасте стендап-артиста Сергея Матросова.

"Сейчас мы в Таиланде, и сегодня у меня здесь отменили концерт. Причём уже второй: в Паттайе и на Пхукете", — пожаловался Белый*.

По его словам, причиной запрета может стать его статус иноагента. Белый* отметил, что ему "не присылали никакую официальную бумажку", а просто сказали отменить выступления. Всему виной "политические причины", резюмировал комик.

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Напомним, Руслана Белого* внесли в реестр иноагентов в сентябре прошлого года. В конце октября того же года он решил обжаловать свой статус. В Минюсте РФ сообщали, что юморист критиковал СВО и очернял образ Вооружённых сил России. После этого ФНС ликвидировала кроличью ферму стендапера.

* Включён в список иноагентов.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ruslan_belyy

Ян Поланин
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