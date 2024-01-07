Никому не нужны: За границей резко упал спрос на концерты сбежавших из России звёзд

Сбежавшие из России артисты оказались не у дел за границей. Как сообщает сайт kp.ru, певцы и музыкальные коллективы вынуждены отменять выступления или переносить их в маленькие залы, поскольку билеты плохо продаются, а некоторые селебы и вовсе вынуждены сидеть без работы.

Так, к примеру, число концертов группы "Сплин" теперь исчисляется единицами, а не десятками, как это было в России. Первое выступление музыкантов в 2024-м запланировано только на февраль в Лондоне. Однако конские ценники на билеты отпугнули поклонников — пока раскупили только галёрку по стоимости от 80 до 120 фунтов стерлингов (от девяти до 13,7 тысячи рублей). А вот продюсеры группы "Би-2" в этом плане оказались хитрее. Они договорились о концертах в местах отдыха россиян. В январе запланировано выступление "Би-2" в клубе тайского Пхукета с билетами за 8,9 тысячи рублей, а в апреле музыканты улетят на гастроли в Турцию.

У Земфиры* дела обстоят куда хуже — её концерт в ОАЭ, который был запланирован на конец декабря минувшего года, пришлось и вовсе отменить из-за небольшого количества проданных билетов. Стоимость посещения выступления некогда популярной в России певицы начиналась от 120 тысяч рублей.

Сбежавшему в Израиль Андрею Макаревичу* пришлось снизить ценник своего выступления с пяти до двух миллионов рублей. Однако эти деньги артист делит со всеми музыкантами. Чтобы заработать себе в карман, сейчас он в основном даёт небольшие концерты на закрытых вечеринках. Юбилейный тур группы певца "Машина времени" в честь 55-летия коллектива тоже под угрозой срыва. Например, в Ереване выступление перенесли с октября 2023-го на апрель 2024-го. Но даже с учётом новой даты продано лишь больше половины билетов.

Впрочем, у некоторых уехавших артистов всё складывается ещё более плачевно. К примеру, некогда популярные украинские поп-дивы Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые зарабатывали миллионы в нашей стране, сегодня вообще сидят без работы — они не нужны ни на частных вечеринках, ни на массовых концертах.

Ранее Лайф сообщал, что певица Алла Пугачёва возглавила антирейтинг артистов, которых стыдятся россияне. В целом, выяснили во ВЦИОМе, 63% соотечественников не одобряют деятельность артистов, бежавших из России после начала СВО. Обратного мнения придерживаются лишь 13% респондентов.