Со скоростью света: Почему звёзды-релоканты, объявившие войну россиянам, заговорили о возвращении Сбежавшие от СВО известные люди, наговорившие достаточно гадостей, теперь не прочь вернуться в Россию. У них ещё хватает наглости выдвигать условия. Кто из предателей забрасывает удочки? 9 декабря, 21:40 Андрей Макаревич*, Дмитрий Назаров*, Лобода, Дмитрий Быков*. Обложка © ТАСС / Тараканов Вадим / Гавриил Григоров / Вячеслав Прокофьев

Андрей Макаревич*

Иноагент Андрей Макаревич*, эмигрировавший в Израиль после начала СВО, закрыл доступ к новому альбому для жителей России и Белоруссии. Объяснил свой поступок музыкант тем, что не желает, чтобы его слушало большинство сограждан. Альбом называется "Убежище", его композиции исполнены на русском языке и только одна — на иврите. Музыкант со своим непрощением России давно превратился в барышню из анекдота, что три дня гналась за кавалером, чтобы сказать ему, как она к нему равнодушна, напоминают в соцсетях.

Мне не очень хочется звучать для того большинства, которое сегодня поддерживает военную операцию Андрей Макаревич* Иноагент

Зрители явно с юмором комментируют ситуацию: "Сейчас пойдём с ОМОНом биться за право слушать Макаревича*". "Я так мечтал слушать его блеяние на иврите — и вот облом!"

До этого Макаревич* дал ещё более комичное интервью. Его спрашивают: "Вас разочаровал русский народ?" — "Да, он поддерживает несправедливый и агрессивный конфликт", — отвечает музыкант, забыв, что в Газе убито более 15 тысяч мирных жителей, среди которых множество детей, женщин и стариков. "В сегодняшнем виде она [Россия] меня не привлекает", — добавляет он. "И слава богу!" — радуются фолловеры.

Эфир с иноагентом Макаревичем*, где он заявил, что не скучает по России. Видео © t.me / "Спецоперация Z" Юрий Подоляка+

Лобода

Украинская певица Лобода анонсировала песню на русском языке. Стоит напомнить, что последние два года она уверяла, что будет петь только на украинском. Но мова, как оказалось, не кормит, хутор не рулит. Получив тонны хейта в комментариях, певица с независимым видом выкатила самый дорогой новогодний прайс среди исполнителей Неньки.

Светлана Лобода решила порадовать киевский режим новой песней на русском языке. Видео © t.me / "Спецоперация Z" Юрий Подоляка+

Однако киевские корпоративы для Лободы — не предел, она по-прежнему мечтает зарабатывать на россиянах и для этого изобрела свой схематоз. Якобы она готова петь для россиян на корпоративах в Казахстане. Договор на выступление заказчик должен заключить с казахским юрлицом. Но компания из России, для которой организовывают выступление, не должна находиться под санкциями ЕС.





Дмитрий Назаров*

Театральный артист и иноагент Дмитрий Назаров* спешно покинувший столицу после начала СВО, месяц за месяцем выдаёт странные сочинения, и они всё ближе к статьям УК, считает ряд экспертов. Долгое время он критикует россиян из Израиля. Ещё в августе 2023 года артист начал сходить с ума от того, что многие его коллеги остались и живут припеваючи, получают прекрасные роли у себя на родине и поддерживают спецоперацию. Напомним, в виршах под гитарку "Заточённые подо льдом" автор опуса называл себя рыбой, которая хочет воскреснуть, но ей "заказан путь".

Прошло буквально три месяца, и в декабре под грузом постправды артист, казалось бы, переобулся. В новом ролике, гуляющем по телеграм-каналам, он заявляет, что ошибался и только сейчас узрел прозорливость президента. Но "пошлите меня в Луганск и Донецк искупать вину" — насмешка лицедея. Ведь параллельно Назаров* уже замахивается на участников СВО, разговаривая с погибшими на поле брани в ключе "рюкзак грехов", "твой горб тебе лежать мешает", "за поминальный стол не сяду я". Газа, Дмитрий Юрьевич*, сектор Газа, где израильскими военными убито более 5,3 тысячи палестинских детей. Эти цифры приводит исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел. Так что разбирайтесь со своими грехами.

Иноагент Дмитрий Назаров* замахнулся на разговоры о погибших бойцах из зоны СВО. Видео © t.me / "Спецоперация Z" Юрий Подоляка+

Дмитрий Быков*

Иноагент и писатель Дмитрий Быков*, покинувший Россию после начала СВО, заявил, что вернётся в страну лет через 30 лет. Себя и своих коллег по релокации он сравнил с режиссёром Луисом Бунюэлем, уехавшим из Испании в 1930 годах, а вернувшимся в 1960-х. Не зря Быков* сравнивает себя с великим авангардистом, у которого открылось второе дыхание в эмиграции. В Мексике режиссёр снял 19 из своих 33 фильмов. Но на других континентах нет второй России, а писать вы можете только на русском языке. Так что не светит, делают вывод фолловеры.

Политолог Дмитрий Евстафьев* отмечает, почему "борец с Кремлём и здоровым питанием" не смотрится в зеркало. Ведь его вопрос о виновниках "дебилизации общества" находится там.

И мы, конечно, вернёмся. И никому из них руки не подадим Дмитрий Быков Иноагент и писатель

Напомним, в интервью СМИ-иноагенту Дмитрий Быков* называет Россию болотом и переживает за "дебилизацию общества". Писатель предлагает переселить всех "умных россиян" и дождаться, пока страна "полностью деградирует".

Разговор со СМИ-иноагентом Дмитрия Быкова*, который объявил, когда и при каких условиях вернётся в Россию. Видео © t.me / Абзац

Главным классом Советской России была интеллигенция, вещает Быков*. Она, по его мысли, и стала народом. Явно пытаясь опровергнуть фразу Ленина об интеллигенции, который говорил, что "на деле это не мозг [нации], а г…". После окончательной деградации России иноагент намерен "приехать" и "поднимать её из руин". Конечно, Дмитрию Быкову*, родившемуся в 1955 году, по аналогии с Бунюэлем, вернувшимся на родину через почти три десятка лет, будет 85 лет. Вполне себе бодрое состояние, всего лишь на четыре года младше Джо Байдена. А при таком образе жизни, который ведёт иноагент Быков*, главное, как говорится, таблетки не забывать пить.

* Включён в реестр иностранных агентов.

Авторы Мари Медведева