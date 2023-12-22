Кураев* и Куваев* объявлены иноагентами

Министерство юстиции пополнило реестр иностранных агентов. Так, в него включены мультипликатор, создатель мультсериала "Масяня" Олег Куваев* и лишённый сана протодиакон Андрей Кураев*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"А.В. Кураев* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов", — заявили в Минюсте, добавив, что проживающий за рубежом Кураев* также принимал участие как респондент на иностранных информационных площадках.

В ведомстве отметили, что Куваев* выступал против СВО и участвовал в сборе денег для СВУ. Кроме того, он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России, а также ВС РФ. Он тоже проживает за пределами родной страны.

Помимо них в список иноагентов включены юрист Саркис Дарбинян*, политологи Александр Баунов* и Александр Рыклин*, журналистка Валерия Ратникова*, интернет-издание "Вёрстка Медиа"* и проект "Можем объяснить"*.