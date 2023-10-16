Кураев объявил об отъезде из России
Бывший протодиакон Андрей Кураев заявил, что уезжает в Прагу
Бывший протодиакон и блогер Андрей Кураев. Обложка © ТАСС / Артём Коротаев
Бывший протодиакон Андрей Кураев заявил, что уезжает из России в Прагу. Он пояснил, что там в детстве жил в течение нескольких лет.
"Что я умею? Писать, говорить, читать лекции. В России с этим всё сложнее. А в Европе, наверное, ещё возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная", — написал Кураев в телеграм-канале, признавшись, что перед этим полтора года колебался в принятии решения.
60-летний Кураев добавил, что его московский мир разрушен. Он считает, что боль одинокой старости может смягчить погружение в атмосферу "счастливого пражского детства".
Как сообщал Лайф, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в конце апреля 2023 года указом лишил Андрея Кураева священного сана. При этом в апреле 2020-го патриарх запретил в служении Кураева в связи с публичным оскорблением памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина. Позже церковный суд лишил Кураева сана, но с отсрочкой, чтобы у него было время для переосмысления позиции.