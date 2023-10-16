Кураев объявил об отъезде из России

Бывший протодиакон Андрей Кураев заявил, что уезжает из России в Прагу. Он пояснил, что там в детстве жил в течение нескольких лет.

"Что я умею? Писать, говорить, читать лекции. В России с этим всё сложнее. А в Европе, наверное, ещё возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная", — написал Кураев в телеграм-канале, признавшись, что перед этим полтора года колебался в принятии решения.

60-летний Кураев добавил, что его московский мир разрушен. Он считает, что боль одинокой старости может смягчить погружение в атмосферу "счастливого пражского детства".