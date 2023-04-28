Кураев не считает ужасной бедой извержение из священного сана

Андрей Кураев заявил, что не считает "ужасной бедой" указ главы РПЦ патриарха Кирилла лишить его сана. В беседе с "Газетой.ru" он отметил, что подавать апелляцию не собирается, потому что не будет возобновлять статус диакона.

Он объяснил, что раньше у него не было возможности подать апелляцию с юридической точки зрения. Но сейчас для него играет роль "личностный" интерес и необходимо ли это ему самому.

"Я не рассматриваю произошедшее как некую ужасную беду. Как философ скажу: дорогу нельзя всегда нести за плечами. Что-то надо всегда оставлять позади, а не скатывать прошедшие километры в рулон, который тащишь за собою. Поэтому моё состояние психическое стабильное, отношение спокойное", — сказал он.

Кураев подчеркнул, что "у его жизни свой интересный узор": на какое-то время он стал диаконом и всё же остался философом — такой человек "по определению всегда должен быть одиночкой".