Кураев не считает ужасной бедой извержение из священного сана
Андрей Кураев. Фото © ТАСС / Артём Коротаев
Андрей Кураев заявил, что не считает "ужасной бедой" указ главы РПЦ патриарха Кирилла лишить его сана. В беседе с "Газетой.ru" он отметил, что подавать апелляцию не собирается, потому что не будет возобновлять статус диакона.
Он объяснил, что раньше у него не было возможности подать апелляцию с юридической точки зрения. Но сейчас для него играет роль "личностный" интерес и необходимо ли это ему самому.
"Я не рассматриваю произошедшее как некую ужасную беду. Как философ скажу: дорогу нельзя всегда нести за плечами. Что-то надо всегда оставлять позади, а не скатывать прошедшие километры в рулон, который тащишь за собою. Поэтому моё состояние психическое стабильное, отношение спокойное", — сказал он.
Кураев подчеркнул, что "у его жизни свой интересный узор": на какое-то время он стал диаконом и всё же остался философом — такой человек "по определению всегда должен быть одиночкой".
Напомним, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня своим указом лишил Андрея Кураева священного сана. В апреле 2020 года патриарх запретил в служении протодиакона Кураева "в связи с публичным оскорблением памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей". Позже церковный суд лишил Кураева сана, но с отсрочкой, чтобы у него было время "для переосмысления своей позиции".