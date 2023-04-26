КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

26 апреля, 13:47

Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла

Правительство Чехии внесло патриарха Кирилла в национальный санкционный список

Власти Чехии внесли в национальный санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Список опубликован на сайте МИД страны.

Глава РПЦ стал первым и пока единственным фигурантом нового санкционного списка, формирование которого было одобрено в январе этого года. Патриарх Кирилл был включён в данный документ в связи с одобрением действий России на территории Украины.

Включение предстоятеля РПЦ в санкционный список означает запрет въезда в республику и замораживание его имущества, если оно имеется в Чехии.

В Германии указали на провал западных санкций на примере авиапарка России

В Германии указали на провал западных санкций на примере авиапарка России

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стала единственным в мире руководителем пресс-службы внешнеполитического ведомства с личными профилями на сайтах дипломатических ведомств двух ядерных держав. Речь идёт о России и США. В том числе, как отметила Захарова, она первый российский дипломат с персональной страницей на сайте американского Госдепа.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Иван Косицын
  • Новости
  • Религия
  • рпц
  • Патриарх Кирилл
  • Санкции против России
  • чехия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров