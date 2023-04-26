Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла

Власти Чехии внесли в национальный санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Список опубликован на сайте МИД страны.

Глава РПЦ стал первым и пока единственным фигурантом нового санкционного списка, формирование которого было одобрено в январе этого года. Патриарх Кирилл был включён в данный документ в связи с одобрением действий России на территории Украины.

Включение предстоятеля РПЦ в санкционный список означает запрет въезда в республику и замораживание его имущества, если оно имеется в Чехии.