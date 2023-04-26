Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла
Правительство Чехии внесло патриарха Кирилла в национальный санкционный список
Власти Чехии внесли в национальный санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Список опубликован на сайте МИД страны.
Глава РПЦ стал первым и пока единственным фигурантом нового санкционного списка, формирование которого было одобрено в январе этого года. Патриарх Кирилл был включён в данный документ в связи с одобрением действий России на территории Украины.
Включение предстоятеля РПЦ в санкционный список означает запрет въезда в республику и замораживание его имущества, если оно имеется в Чехии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стала единственным в мире руководителем пресс-службы внешнеполитического ведомства с личными профилями на сайтах дипломатических ведомств двух ядерных держав. Речь идёт о России и США. В том числе, как отметила Захарова, она первый российский дипломат с персональной страницей на сайте американского Госдепа.
ТАСС / Михаил Терещенко