КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 23:31

Захарова назвала себя первым дипломатом РФ с личной страницей на сайте Госдепа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стала единственным в мире руководителем пресс-службы внешнеполитического ведомства с личными профилями на сайтах дипломатических ведомств двух ядерных держав. Речь идёт о России и США. В том числе, как отметила дипломат, она — первый российский дипломат с персональной страницей на сайте американского Госдепа.

"Благодаря американской администрации я пополнила свою биографию ещё двумя "первыми": первый российский дипломат под санкциями и первый российский дипломат со своей персональной страницей на сайте Госдепа", — поделилась Захарова в своей колонке в газете "Известия".

Как отмечает Захарова, американскому внешнеполитическому ведомству такое обошлось не бесплатно. По её словам, на создание её страниц было выделено $120 млн.

"Госдепу США удалось "открыть Америку" и поделиться с миром интересным фактом моей биографии — не поверите, я пропагандирую российскую внешнюю политику. Согласитесь, вывод на все 120 миллионов", — отметила Захарова.

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Ранее Лайф писал, что Захарова согласилась с журналистами Sky News, назвавшими Лаврова джедаем, отметив, что "меч Лавров ещё не доставал".

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Telegram-канал / Мария Захарова

Арина Родионова
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