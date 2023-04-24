В Вашингтоне перекрыли улицу у Посольства России из-за подозрительных чемоданов

В Вашингтоне Секретная служба США перекрыла улицу у Посольства России. Причиной стали появившиеся там "подозрительные чемоданы", сообщает РИА "Новости".

У Посольства России в Вашингтоне перекрыта улица. Видео © Twitter / BreakingIEN

"В 12:43 (19:43 мск. — Прим. Лайфа) женщина азиатской наружности оставила два чемодана у здания посольства, постояла примерно восемь минут, затем покинула место", — рассказали агентству в диппредставительстве России.

По словам дипломата, затем Секретная служба оцепила территорию. Там сейчас работают взрывотехники. Женщину, оставившую чемоданы, ищут. Российские дипломаты передали информацию о подозреваемой в соответствующие американские инстанции.