КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 19:07

В Вашингтоне перекрыли улицу у Посольства России из-за подозрительных чемоданов

В Вашингтоне Секретная служба США перекрыла улицу у Посольства России. Причиной стали появившиеся там "подозрительные чемоданы", сообщает РИА "Новости".

У Посольства России в Вашингтоне перекрыта улица. Видео © Twitter / BreakingIEN

"В 12:43 (19:43 мск. — Прим. Лайфа) женщина азиатской наружности оставила два чемодана у здания посольства, постояла примерно восемь минут, затем покинула место", — рассказали агентству в диппредставительстве России.

По словам дипломата, затем Секретная служба оцепила территорию. Там сейчас работают взрывотехники. Женщину, оставившую чемоданы, ищут. Российские дипломаты передали информацию о подозреваемой в соответствующие американские инстанции.

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Как рассказывал Лайф, ранее в Посольство Франции в Москве на улице Большая Якиманка доставили конверт с неизвестным порошком. Содержимое было отправлено на экспертизу.

Обложка ©

Twitter / BreakingIEN

Андрей Григорьев
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