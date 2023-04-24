В Посольство Франции в Москве прислали конверт с неизвестным порошком
В Посольство Франции в Москве на улице Большая Якиманка доставили конверт с неизвестным порошком. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, в настоящее время к зданию дипмиссии следуют сотрудники правоохранительных органов. Вещество в конверте будет отправлено на экспертизу.
Ранее Лайф писал о том, что в диппредставительство Финляндии в Москве доставили конверты с неизвестным веществом, адресованные военному атташе посольства.
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ТАСС / Михаил Терещенко