В Посольство Франции в Москве прислали конверт с неизвестным порошком

В Посольство Франции в Москве на улице Большая Якиманка доставили конверт с неизвестным порошком. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, в настоящее время к зданию дипмиссии следуют сотрудники правоохранительных органов. Вещество в конверте будет отправлено на экспертизу.