КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 17:05

В Посольство Франции в Москве прислали конверт с неизвестным порошком

В Посольство Франции в Москве на улице Большая Якиманка доставили конверт с неизвестным порошком. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, в настоящее время к зданию дипмиссии следуют сотрудники правоохранительных органов. Вещество в конверте будет отправлено на экспертизу.

В Посольство Франции в Москве вновь пришла посылка с костями

В Посольство Франции в Москве вновь пришла посылка с костями

Ранее Лайф писал о том, что в диппредставительство Финляндии в Москве доставили конверты с неизвестным веществом, адресованные военному атташе посольства.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Наталья Исакова
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