"Меч ещё не доставал": Захарова согласилась с журналистами Sky News, назвавшими Лаврова джедаем

Телеканал Sky News назвал главу МИД РФ Сергея Лаврова джедаем тёмного искусства дипломатии. На такое прозвище обратила внимание официальный представитель министерства Мария Захарова. Она согласилась со словами публикации. По мнению дипломата, это оговорка по Фрейду на фоне "тотальной дремучести западных пропагандистов". Захарова также напомнила, что в "Звёздных войнах" джедаи представляют Свет.

"Официальное определение джедаев от создателей культового произведения гласит: "Рыцари-миротворцы — члены Ордена джедаев, адепты светлой стороны Силы, защитники Галактической Республики. Джедаи умеют направлять Силу, что даёт им суперспособности. Основное оружие джедая — световой меч", — написала она в телеграм-канале, отметив, что "меч Лавров ещё не доставал".