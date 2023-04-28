Патриарх Кирилл лишил Андрея Кураева священного сана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом лишил сана запрещённого в служении протодиакона Андрея Кураева. Об этом в пятницу сообщается на сайте Московской епархии РПЦ.

В сообщении говорится, что с момента, когда на Кураева был наложен мораторий, прошло уже более двух лет, но с тех пор он "ни на словах, ни в делах" не продемонстрировал признаков покаяния и "не прекратил свою деструктивную деятельность".

"Настоящим прекращается действие упомянутого моратория и, в соответствии с решениями Епархиального суда города Москвы, Вы извергаетесь из священного сана", — говорится в указе патриарха, обращённом к запрещённому клирику.

Напомним, что в апреле 2020 года патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Кураева "в связи с публичным оскорблением памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей". Позже церковный суд лишил Кураева сана, но с отсрочкой, чтобы у него было время "для переосмысления своей позиции".