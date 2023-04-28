Патриарх Кирилл лишил Андрея Кураева священного сана
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом лишил сана запрещённого в служении протодиакона Андрея Кураева. Об этом в пятницу сообщается на сайте Московской епархии РПЦ.
В сообщении говорится, что с момента, когда на Кураева был наложен мораторий, прошло уже более двух лет, но с тех пор он "ни на словах, ни в делах" не продемонстрировал признаков покаяния и "не прекратил свою деструктивную деятельность".
"Настоящим прекращается действие упомянутого моратория и, в соответствии с решениями Епархиального суда города Москвы, Вы извергаетесь из священного сана", — говорится в указе патриарха, обращённом к запрещённому клирику.
Напомним, что в апреле 2020 года патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Кураева "в связи с публичным оскорблением памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей". Позже церковный суд лишил Кураева сана, но с отсрочкой, чтобы у него было время "для переосмысления своей позиции".
60-летний Кураев — кандидат философских наук, кандидат богословия. В 2004–2013 годах — профессор Московской духовной академии. Старший научный сотрудник кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ. В разное время его деятельность вызывала противоречивые оценки: от наград за миссионерскую деятельность и усилия в деле единения, солидарности и терпимости до обвинения в разжигании межэтнических и межрелигиозных конфликтов, а также отрицательных характеристик со стороны представителей как православия, так и других религий.
ТАСС / AP / Олег Варов, Павел Смертин