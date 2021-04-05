Низверженный протодиакон: 8 высказываний Кураева, которые лишили его сана

Один из самых известных церковных и общественных деятелей запрещён в служении. Такое решение в декабре прошлого года принял епархиальный суд. В вину Андрею Кураеву поставили прежде всего высказывание в отношении другого священнослужителя — Александра Агейкина. Низверженному протодиакону дали время на исправление, но он им не воспользовался — и патриарх Кирилл утвердил решение суда. На это сам Кураев уже отреагировал.