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Низверженный протодиакон: 8 высказываний Кураева, которые лишили его сана

Патриарх Московский и всея Руси утвердил решение епархиального суда о лишении Андрея Кураева сана. Лайф вспомнил его самые громкие заявления.

5 апреля 2021, 13:05
<p>Фото © ТАСС / Сергей Ермохин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

Один из самых известных церковных и общественных деятелей запрещён в служении. Такое решение в декабре прошлого года принял епархиальный суд. В вину Андрею Кураеву поставили прежде всего высказывание в отношении другого священнослужителя — Александра Агейкина. Низверженному протодиакону дали время на исправление, но он им не воспользовался — и патриарх Кирилл утвердил решение суда. На это сам Кураев уже отреагировал.

"Что ж, раз дано время на "переосмысление", буду паки и паки думать"

Андрей Кураев, протодиакон

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

<p>"Что ж, раз дано время на "переосмысление", буду паки и паки думать"</p>
<p>"Что ж, раз дано время на "переосмысление", буду паки и паки думать"</p>
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И до этого случая после резких заявлений Андрея Кураева происходили бурные обсуждения в религиозной среде. Так, например, он не раз критически высказывался как в отношении политики Русской православной церкви, так и лично в адрес патриарха. Лайф собрал для вас самые громкие и известные его высказывания.

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"Первая смерть среди московских клириков. В больнице в Лапине умер протоиерей Александр Агейкин, настоятель Елоховского кафедрального собора. В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере ВИП-сервиса"

Андрей Кураев, протодиакон

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"Если меня коробит от того, что к моей любимой иконе прикладываются старухи и бомжи, значит, посылка от Христа ко мне так и лежит ещё невостребованной"

Андрей Кураев, протодиакон

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"Всегда побеждает в борьбе за умы та партия, которая разрешает свинство... Если разрешить людям быть немножко нелюдями, дать им право на ненависть, право на погром — отклик будет массовый, очень радушный и искренний"

Андрей Кураев, протодиакон

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"Человек, ты позор Вселенной. Никто, ни одна тварь в мире не нарушает так нагло законы, данные Творцом"

Андрей Кураев, протодиакон

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"Патриархи не раз врали мне в лицо. И да, этот свой опыт я переношу и на прошлых персонажей церковной истории"

Андрей Кураев, протодиакон

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"Рано или поздно любая национальная Церковь (как и любой подросток) начинает бороться за независимость"

Андрей Кураев, протодиакон

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"Насколько непоследовательно, придушив всё внизу, узурпировав власть сначала в руках епископов, а потом и патриархов, останавливаться и не прийти к универсальному абсолютизму"

Андрей Кураев, протодиакон

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"У детей есть подлое свойство — они вырастают"

Андрей Кураев, протодиакон

Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

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