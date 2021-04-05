Низверженный протодиакон: 8 высказываний Кураева, которые лишили его сана
Патриарх Московский и всея Руси утвердил решение епархиального суда о лишении Андрея Кураева сана. Лайф вспомнил его самые громкие заявления.
Фото © ТАСС / Сергей Ермохин
Один из самых известных церковных и общественных деятелей запрещён в служении. Такое решение в декабре прошлого года принял епархиальный суд. В вину Андрею Кураеву поставили прежде всего высказывание в отношении другого священнослужителя — Александра Агейкина. Низверженному протодиакону дали время на исправление, но он им не воспользовался — и патриарх Кирилл утвердил решение суда. На это сам Кураев уже отреагировал.
"Что ж, раз дано время на "переосмысление", буду паки и паки думать"
И до этого случая после резких заявлений Андрея Кураева происходили бурные обсуждения в религиозной среде. Так, например, он не раз критически высказывался как в отношении политики Русской православной церкви, так и лично в адрес патриарха. Лайф собрал для вас самые громкие и известные его высказывания.
"Первая смерть среди московских клириков. В больнице в Лапине умер протоиерей Александр Агейкин, настоятель Елоховского кафедрального собора. В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере ВИП-сервиса"
Андрей Кураев, протодиакон
"Если меня коробит от того, что к моей любимой иконе прикладываются старухи и бомжи, значит, посылка от Христа ко мне так и лежит ещё невостребованной"
Андрей Кураев, протодиакон
"Всегда побеждает в борьбе за умы та партия, которая разрешает свинство... Если разрешить людям быть немножко нелюдями, дать им право на ненависть, право на погром — отклик будет массовый, очень радушный и искренний"
Андрей Кураев, протодиакон
"Человек, ты позор Вселенной. Никто, ни одна тварь в мире не нарушает так нагло законы, данные Творцом"
Андрей Кураев, протодиакон
"Патриархи не раз врали мне в лицо. И да, этот свой опыт я переношу и на прошлых персонажей церковной истории"
Андрей Кураев, протодиакон
"Рано или поздно любая национальная Церковь (как и любой подросток) начинает бороться за независимость"
Андрей Кураев, протодиакон
"Насколько непоследовательно, придушив всё внизу, узурпировав власть сначала в руках епископов, а потом и патриархов, останавливаться и не прийти к универсальному абсолютизму"
Андрей Кураев, протодиакон
"У детей есть подлое свойство — они вырастают"
Андрей Кураев, протодиакон
Выбор редакции
В Грузии шесть человек пострадали в ходе конфликта между священниками и прихожанами: перила балкона не выдержали давки и рухнули вместе с людьми — видео
"Буду паки и паки думать": Кураев ответил на лишение его сана с отсрочкой
Путин подписал закон, позволяющий ему вновь баллотироваться на пост президента
Расистский скандал, выходка Неймара и дебют Олича: обзор футбольного Евротура
Путин подписал закон о "гаражной амнистии"
Комментариев: 0